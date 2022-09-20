陛下出席英女王葬禮＝與各國元首一同告別女王

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【倫敦時事】正在英國訪問的日本天皇和皇后陛下，19日上午11點（日本時間下午7點）出席了在倫敦西敏寺修道院舉行的英國女王伊麗莎白二世國葬。

這是自1993年當年天皇夫婦出席比利時國王博杜安的國葬以來，天皇第二次出席外國王室或國家元首的葬禮。

上午9點45分後不久，身著黑色晨禮服的天皇和身著黑色禮服及帽子的皇后，離開了他們下榻的飯店。對周圍聚集的人們輕輕揮了揮手後上了車。在切爾西皇家醫院，換乘英方準備的巴士，與其他皇室成員及在場人員一起前往西敏寺。兩陛下都帶著悲傷的表情出席了國葬，與在場的所有人默哀，為女王的逝世哀悼。

此前，天皇陛下於18日晚（日本時間19日凌晨）出席國王查爾斯三世在白金漢宮舉辦的招待會。據一位隨侍人員表示，活動從下午6點開始持續一個多小時，即使在悲傷中，氣氛也很平靜。陛下向英國國王和王后轉達了陛下、皇后、上皇和上皇后夫婦的哀悼。

天皇還會見了女王的長女安妮公主、荷蘭國王威廉-亞歷山大夫婦、不丹國王旺楚克夫婦、韓國總統尹錫悅和法國總統馬克宏等，此外對於第14號颱風的受災狀況，他也表示慰問之意。

晚上8點40分左右，天皇陛下參觀了安放女王棺材的西敏寺廳，並與女王最後道別。據稱天皇表示：「對於女王一直對我們溫暖的對待，我想此刻跟他悄悄地最後告別」。



在伊麗莎白二世國葬中列席的天皇、皇后兩陛下＝19日、倫敦（AFP時事）

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