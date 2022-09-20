次世代疫苗正式接種＝高齡人士優先，下個月12歲起也可打

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新型冠狀病毒Omicron病毒株相對應的改良疫苗，在20日上午正式於部分地區開始接種。疫苗從19日起在全國開始配送，將從準備就緒的自治體開始依次施打。目前，厚生勞動省將優先向60歲以上的高齡人士作為第4劑接種，從10月中旬開始，將擴大到已完成12歲以上接種兩劑的人。

儘管今年夏天造成歷史上確診人數最多的「第七波」高峰已過去，但人們仍擔心年底和新年假期會再次感染，並與季節性流感同步流行。為此政府目標是建立一個能每天接種超過100萬劑的系統，並在年底前讓完成所有申請人完成疫苗接種工作。還將實施職場疫苗接種。

有關次世代疫苗接種，將使用12日特別批准的輝瑞和莫德納公司生產的兩種疫苗。輝瑞產品適用於12歲及以上，而莫德納產品適用於18歲及以上。兩者均為「二價疫苗」，對應來自中國武漢的病毒株和Omicron病毒株「BA.1」，對目前主流的衍生病毒種「BA.5」也有效果。



接受新型冠狀病毒Omicron病毒株次世代疫苗接種的男性＝20日上午、東京都港區

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