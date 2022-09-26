北韓再度發射彈道飛彈＝疑似不規則飛行落海首相譴責

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【首爾時事】根據韓國參謀長聯席會議報導，北韓25日（日本時間）上午6點53分左右，向日本海發射一枚短程彈道飛彈。據防衛省稱，它似乎降落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

根據防衛省的說法，最高高度約為50公里，如果是正常彈道，估計飛行約400公里。飛彈有可能在不規則的軌跡上飛行。預測北韓正在研製各種飛彈，以避免被日本、美國和韓國發現和攔截。

首相岸田文雄對記者說：「強烈譴責這違反了聯合國安理會決議」。他並還指示搜集和分析情報，確認飛機和船舶的安全，採取一切可能的措施，為任何不測的情況做好準備。日本政府通過其駐北京大使館渠道提出抗議。

美國印太司令部在一份聲明中表示，這是「一項讓情勢持續不穩定的違法彈道飛彈計劃」。

這次也是北韓，在六月發射了八枚短程彈道飛彈以後再度發射。

本月23日，美國核動力航母雷根號，近五年來首次進入韓國東南部釜山港內進行聯合演習。美國副總統賀錦麗預定於26日至29日訪問日本和韓國。

韓國政府譴責此次飛彈發射，並宣布將於26日至29日舉行美韓聯合演習，並有一艘航母參加。韓國政府強調：「我們重申將消除北韓任何形式挑釁的強烈意志」。

韓國總統府24日宣布，有各種跡象表明北韓將很快發射潛射彈道飛彈（SLBM）。不過，25日的飛彈是從與潛射彈道飛彈開發基地所在地的北韓東部新浦不同的內陸地區發射的，因此被認為是潛射彈道飛彈的可能性很低。韓國軍方也對進一步發射潛射彈道飛彈持警戒態度。



面對記者團採訪回應的首相岸田文雄＝25日下午、首相公邸

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