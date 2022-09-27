岸田文雄與賀錦麗會見＝決心強化日美同盟

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日本首相岸田文雄，26日下午在東京元赤坂迎賓館，與來日出席安倍晉三前首相國葬的外國政要舉行了一系列會談。同天共有美國副總統賀錦麗、越南國家主席阮春福等11人出席。岸田除了確認與賀錦麗確認加強日美同盟外，雙方還同意共同努力應對多次發射彈道飛彈的北韓的威脅。

在與政要的一系列會晤中，首相對各位出席國葬表示感謝。他並向國內外各界傳達繼續安倍外交政策的想法，包括「自由開放的印度太平洋」概念。

這是賀錦麗自去年1月上任以來首次訪問日本。首相在會見中談及，「安倍先生過去全心全意地加強日美同盟，因此進一步發展日美關係是我的職責」。賀錦麗則表示：「安倍先生進一步加強日美之間的友好關係」。

而首相在與阮春福的會見中提及，「我們將繼續努力，並發展我們所繼承的外交遺產」。阮春福則回應：「安倍先生的領導力，讓我們的兩國關係得到紮實發展」。



會談前與美國副總統賀錦麗（左）握手的首相岸田文雄＝26日下午、東京・元赤坂迎賓館（代表攝影）



會談前與越南國家主席阮春福（左）握手的首相岸田文雄＝26日下午、東京・元赤坂迎賓館（代表攝影）

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