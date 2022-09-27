俄國一度拘留海參崴領事＝日本大使館表達「遺憾」抗議

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俄國聯邦安全局（FSB）在26日宣布，拘留日本駐海參崴（符拉迪沃斯托克）總領事館的一名領事，指控他非法用金錢獲取情報，並指定領事為「不受歡迎的人」。俄國外交部宣布，已召見日本駐莫斯科大使館官員提出抗議，並要求該領事在48小時內離境。日本政府官員則於27日表示，領事已經獲釋。

日本大使館在一份聲明中表示，「拘留和審訊他明顯違反了關於（外交官的）身體不可侵犯的《維也納公約》，令人極為遺憾，絕對不能接受」。日方並向俄國外交部抗議以「不合理的理由」將該領事驅逐出境。

日本外交官被拘留是極不尋常的案例。與美國和歐洲合作對俄國入侵烏克蘭實施制裁的日本，現在被俄國列為「不友好國家」。隨著外交摩擦不斷，包括俄國放棄與北方領土的免簽協議等，日俄關係進一步惡化將不可避免。

FSB主張，「該人通過提供資金，獲得有關俄國與一個亞太國家的合作以及西方制裁對遠東經濟形勢影響的非公開情報」。 「一個國家」可以暗指中國或北韓。 FSB還發表一段似乎是領事在餐廳接收文件的秘密影片，以及他被審問的片段。