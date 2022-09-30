前自衛隊士官遭受長期性騷擾＝自衛隊高層道歉並懲處相關人士

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過去曾在陸上自衛隊郡山駐屯地（福島縣郡山市）勤務的五之井里奈（23歲），日前揭發在任職期間遭到性騷擾。日本防衛省在29日，公布調查結果，並確認除了她以外也有其他女性成員受到相關傷害。陸上自衛隊參謀長吉田圭秀，在記者會上致歉，並表示：「長年以來受到如此痛苦道歉，我代表組織深刻道歉」。

自衛隊在對於內部性騷擾等採取處分前，先承認事實並將其公之於眾，是相當罕見的。吉田參謀長稱，將加快處理涉案人員，盡最大努力根絕性騷擾。

五之井里奈在退伍後，使用真名揭露她過去在所屬的中隊內多次遭到性騷擾。她並向防衛省提交了署名，要求重新調查並採取措施防止再度發生。

該省聽取大約100名過去的同事，並證實去年8月，有多名男性志願者將五之井推倒，並將她的下半身壓住等，還要求她保持沉默。同年6月的訓練中，五之井女士也被確認在營地帳篷內被一名成員碰觸過身體。

當過去五之井抱怨其遭遇時，中隊長沒有向上級報告，也沒有調查事實。

在調查過程中，也還發現其他女性隊員受傷。五之井說，在她所屬的部隊內，性騷擾言論和身體騷擾很常見。



就前自衛隊士官性騷擾問題謝罪的參謀長吉田圭秀＝29日、防衛省

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