北韓再度發射彈道飛彈＝短距離2發、落在日本經濟海域外

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【首爾時事】根據韓國軍方表示，北韓從29日晚上8點48分左右至57分左右，從西部平安南道順川一帶向日本海發射兩枚短程彈道飛彈。日本政府相關人士稱，兩枚皆落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

根據防衛大臣濱田靖一的說法，這兩枚飛彈在最高高度約50公里的情況下飛行了約300公里。濱田對記者稱，「我們強烈譴責該等違反聯合國安理會決議之行徑」。日本政府並通過其駐北京大使館對北韓提出抗議。

北韓剛剛於25日和28日向日本海各發射一枚短程彈道飛彈，這是五天以來第三次發射。如果包括巡航飛彈在內，這已是今年第21次。

美國副總統賀錦麗29日訪問韓國，視察與北韓軍事分界線沿線的非軍事區（DMZ），北韓似乎以此表示反對之意。賀錦麗在非軍事區用強硬的語言譴責北韓。訪問韓國期間，她也會見了尹錫悅總統。

此外，美韓海軍將從26日起，在日本海進行聯合演習，參加軍隊包括美國航母。30日當天，日本海上自衛隊也將參加，日美韓預定在日本海進行假想反潛作戰的聯合演習。

韓國總統府表示，「我們將繼續為北韓發射潛射彈道飛彈（SLBM）等額外挑釁的可能性做任何準備」。韓國譴責北韓連續違反聯合國安理會決議，並強調他將通過日美韓聯合演習加強威懾。

目前沒有關於飛機或船隻受損的報告。岸田文雄首相已指示相關部門和機構盡一切努力收集和分析情報，徹底確認飛機和船舶的安全，並採取一切可能的措施，為不可預見的態勢做好準備。

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