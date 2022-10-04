北韓飛彈通過日本上空＝相隔5年―飛行距離近4600公里

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根據日韓兩國政府消息，北韓於4日上午7點22分左右，從內陸慈江道舞坪里地區發射一枚彈道飛彈。12點44分左右，經過日本東北地區，落入太平洋日本專屬經濟區（EEZ）之外。在新聞發布會上，官房長官松野博一說明，飛行距離推估約為4600公里，是有史以來最長的，最高高度約為1000公里。目前沒有報告飛機或船隻受損。

根據防衛省稱，飛彈於上午7點28分至29分左右飛越青森縣，很大可能落在岩手縣釜石市以東約3200公里處。

日本政府呼籲北海道和青森縣通過全國即時警報系統（J-Alert）進行疏散。這是自2017年9月飛越北海道的「火星12」以來，北韓的飛彈相隔五年再度飛越日本。從那時起，J-Alert系統就正式啟用。

首相岸田文雄面對記者團表示，「這是令人髮指的暴行，對此強烈譴責」，表示他打算收集和分析情報。指示日本與美國和韓國合作，採取必要措施。政府在首相官邸舉行國家安全保障會議（NSC）。

松野說，「這是對包括日本在內的整個國際社會的嚴峻挑戰」，並解釋說，日本已通過駐北京大使館向北韓提出強烈抗議。日本也發表聲明，呼籲國民在正常生活時，應該「從根本上加強防禦能力」，包括擁有反擊能力等想法。

防衛大臣濱田靖一則是告訴記者稱，北韓發射了不止一枚中程彈道飛彈，可能與火星12同等類型。根據韓國軍方稱，速度約為17馬赫。

北韓今年已經多次發射飛彈，包括巡航飛彈在內，今年已經是第23次。



就北韓發射飛彈一事、面對記者團採訪回應首相岸田文雄＝4日上午、首相官邸

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