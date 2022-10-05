日美領袖再度電話會議＝合作強化對北韓的抑止力與非核化

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日本首相岸田文雄與美國總統拜登4日晚，就北韓發射彈道飛彈飛越日本上空一事，通了約25分鐘的電話。兩位領袖一致認為，飛彈發射是「對國際社會和平與穩定的明確而嚴重的挑戰」。確認將加強日美同盟的抑制力與應對能力。

北韓在今後，很大可能會進行核試驗等進一步挑釁。首相在電話會談中，再次表達他打算大力加強日本防衛能力的意圖。兩位領袖同意根據聯合國安理會決議進一步密切合作，實現北韓完全無核化。

岸田首相在隨後，在首相官邸對記者團表示，就美國美國在東亞地區合作上表示「全面取得一致共識，並進行進一步合作」。對韓國方面也稱「願與韓國保持密切溝通」。

◇ 美國國防部長「核傘不動搖」

此前，防衛大臣濱田靖一先行一步與美國國防部長奧斯丁進行電話交談。奧斯丁稱，美國擴大抑制力，包括向日本提供「核保護傘」等，都是「不可動搖的」。

4日，外相林芳正還與美國國務卿布林肯通電話。雙方以高標準密切合作態度，展現出不同尋常反應對外宣示決心。



接受記者團採訪的的首相岸田文雄＝4日下午、於首相公邸



與美國國防部長奧斯丁進行電話會談を的防衛大臣濱田靖一＝4日晚上、防衛省（同省提供）

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