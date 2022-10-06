鐵道150週年紀念＝東京站舉辦儀式「傳給下個世代」

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紀念日本鐵路開通150週年的紀念儀式，於6日在JR東京站（東京都千代田區）站內酒店舉行。天皇和皇后兩陛下以及鐵路公司和國土交通省的官員皆出席儀式。擔任執行委員會主席的JR東日本社長深澤祐二致詞時指出，將決意把鐵路的傳統和使命傳承給下一代。

儀式由鐵路公司所組成「鐵路日」執行委員會和國土交通省共同主辦。國土交通大臣齋藤鐵夫的致詞內容，則由政務官古川康代為宣讀，並稱「鐵路作為高度可靠的公共交通系統，發揮重要作用」，回顧其一個半世紀的歷史，他說：。

1872年10月14日，日本首條鐵路在新橋和橫濱間開通。蒸汽機車也成為「文明開化」象徵。此後，隨著鐵路的普及，日本的交通狀況發生翻天覆地的變化。長年以來，它一直支持著日本的產業發展和國民生活。

然而，近年來，除了人口減少外，鐵路公司的財務狀況也因疫情而惡化。尤其是用戶少、無利可圖的地方鐵路，成為各地的一大問題，鐵路行業正在接近轉換期。



在鐵路開業150週年記念儀式上致詞的天皇陛下＝6日上午、東京都千代田區（代表攝影）

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