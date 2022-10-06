北韓再度發射彈道飛彈＝朝日本海2發、對美國航母的反制

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【首爾時事】根據韓國軍方消息，北韓6日上午6點01分左右至6點23分左右，從平壤向日本海發射了兩枚短程彈道飛彈。根據防衛省稱，兩枚炸彈都被推定落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

5日起，以美韓海軍聯合演習的美國核動力航母雷根號為核心的航母打擊群，重新部署到日本海。北韓對此表示反對。

根據防衛省稱，第一枚飛彈在最高約100公里的高度飛行了約350公里。第二枚飛行約 800 公里，最高高度約 50 公里。第二枚可能具有不規則的軌跡，使攔截定位變得困難。目前沒有確認對船舶或飛機造成損壞。防衛大臣濱田靖一批評此次挑釁，稱「在短時間內，挑釁已升級至9月底以來第六次」。他指出，這違反了聯合國安理會決議，並透露他已通過北京使館路線提出強烈抗議。

北韓外交部6日在發射前向朝中社發表聲明，稱美軍航母打擊群重新部署「對朝鮮半島及周邊地區的穩定構成嚴重威脅」。它將4日發射飛越日本上空的彈道飛彈辯解為「我軍對美韓聯合演習的自然反應行動」，並「強烈譴責」舉行緊急會議的舉動。安理會應美國等要求提出批評。

為回應此次發射，首相岸田文雄下令收集情報並迅速向公眾提供資訊。他對記者稱 「這絕對是不可接受的」。



因應北韓發射彈道飛彈、接受訪問的首相岸田文雄＝6日上午、首相官邸



因應北韓發射彈道飛彈、接受記者團採訪的防衛大臣浜田靖一＝6日上午、防衛省

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