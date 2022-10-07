北韓再度發射彈道飛彈＝升空反擊戰鬥機示威、反擊日美韓軍演

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【首爾時事】根據韓國軍方稱，北韓在6月（日本時間）早上6點01分左右至早上6點23分左右，從平壤三石周邊地區向日本海發射兩枚短程彈道飛彈。就在發射前不久，北韓表示反對重新部署美國航母戰鬥群之意。北韓自上月底以來多次發射彈道飛彈，4日剛剛發射了一枚彈道飛彈，時隔五年再度飛越日本上空。朝鮮半島的緊張局勢正在升級。

從6日下午2點左右開始，八架北韓戰機和四架轟炸機組成不同尋常的示威飛行。據了解該批飛機飛越北韓南部並進行了空對地轟炸訓練。包括韓國空軍的F-15K戰鬥機在內的30架飛機緊急起飛應對。

根據防衛省的說法，這兩種飛彈都被推定在日本專屬經濟區（EEZ）之外降落。第一次射擊據了解最高高度約為100公里，飛行了約350公里，而第二次射擊據了解最高高度約為50公里，飛行了約800公里。第二次射擊可能有不規則的軌跡，使得攔截更加困難。

這是首次確認三石發射飛彈。北韓可能從新地點發射了兩種飛彈，以防日本、美國和韓國在發射場發生緊急情況或反擊時進行攔截。這也是北韓今年第24次發射包括巡航飛彈在內的各種飛彈。

日本、美國和韓國在6日於日本海進行聯合飛彈防禦演習，以應對一系列發射。隸屬於美國航空母艦打擊群的一艘神盾級驅逐艦和海上自衛隊的神盾級驅逐艦「ASHIGARA」號參加了演訓，確認共享雷達捕獲的目標情報以探測、跟踪和攔截飛彈的程序。自衛隊護衛艦「CHOUKAI」號也加入艦隊行動，日本、美國和韓國也進行艦隊行動。



受到北韓發射彈道飛彈後，參加日美韓情報共享軍演的海上自衛隊神盾級驅逐艦「ASHIGARA」號隊員＝6日（防衛省統合幕僚監部提供）

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