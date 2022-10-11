北韓飛彈連發、恫嚇日美韓＝稱是戰術核部隊「訓練」

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【首爾時事】朝鮮中央通訊社在10日報導指出，北韓在上個月25日至本月9日之間，共發射了7枚彈道飛彈，是軍方戰術核作戰部隊的一次射擊演習。北韓勞動黨總書記金正恩據稱視察現場。這是北韓表明在前線部署戰術核武器的政策，假設攻擊敵方軍事基地，對日本、美國和韓國形成一種恐嚇型態，。

此外，4日飛越日本列島的彈道飛彈，據稱是「新型地對地中程遠程彈道飛彈」。 能夠「跨越日本列島，擊中太平洋目標海域的4500 公里外海洋上的目標」。

勞動黨官方報紙《勞動新聞》則是刊登金正恩視察訓練的照片。 10日將迎來勞動黨慶祝建黨77週年，據分析其目的是為了促進內部團結。

在一系列發射中，北韓訓練內容包含假設配備戰術核武器的短程彈道飛彈等內容。日本、美國和韓國持續警戒北韓可能會透過開發搭載小型戰術核武器的短程彈道飛彈，進而強勢進行第七次核武試驗。



北韓的飛彈發射＝朝鮮中央通信10日發布（路透時事）



視察飛彈發射的朝鮮勞動黨總書記金正恩＝朝鮮中央通信於10日發布（路透時事）



9月25日起至10月9日期間舉行的朝鮮人民軍戰術核運用部隊的彈道飛彈發射選練中親臨當地指導的朝鮮勞動黨総書記金正恩。監視器上段に日本列島是越過太平洋落下的飛彈軌跡畫面（4日）＝10日發布（朝鮮通信・時事）

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