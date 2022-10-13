「吉卜力公園」對媒體公開＝下個月開幕、再現電影世界

Newsfrom Japan

再現吉卜力工作室動畫電影世界的主題公園「吉卜力公園」，在開幕日的11月1日前，於10月12日在愛知縣長久手市的愛知世博紀念公園內舉行媒體公開記者會。該公園由5個主題區域組成。以《心之谷》和《龍貓》為主題的三個區域將率先開放，其餘兩個區域將在下個財政年度後開放。

愛知縣投資約340億日圓在約7.1公頃的場地上建設該公園，以繼承2005年愛知世博會與主會場在同一公園舉行的理念。計劃和管理將由吉卜力工作室和中日新聞成立的運營公司負責。全面開放後的預估年參觀人數約為180萬人次，經濟連鎖效果預計約為每年480億日圓。

主要區域包括「吉卜力的大倉庫」設有播放短動畫的劇場，及可以體驗電影名場面的設施。除了再現《青春之丘》《心語》中出現的古玩店外，高約5公尺的龍貓形狀的木製遊樂設備也將出現在《Dondoko森林》中。

門票是按遊樂地區分別預訂。吉卜力的大倉庫平日大人2000日圓，週末大人2500日圓。另外兩個區域平日和周末都是成人1000日圓。

在當地的媒體公開記者會上，知事大村秀章說：「這是一個吉卜力工作室主題公園，但它也是一個公共公園設施，因此它是日本首個混合設施」。吉卜力公園總監製宮崎吾朗說：「今天很高興歡迎。迎來第一階段的開幕，希望很多人會喜歡它」。



再現吉卜力工作室動畫電影世界的“吉卜力公園」，舉行記者會＝12日上午，愛知縣長久手市（C）Studio Ghibli



再現吉卜力工作室的動畫電影世界的「吉卜力公園」，對媒體舉辦公開記者會＝12日上午，愛知縣長久手市（C）Studio Ghibli



再現吉卜力工作室的動畫電影世界的「吉卜力公園」，出席記者會的總監製宮崎吾朗（前）與愛知縣知事大村秀章＝12日上午，愛知縣長久手市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]