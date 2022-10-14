安倍國葬費用約12億日圓，較先前預計低＝政府將於國會說明

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根據消息，前首相安倍晉三的國葬耗資約12億日圓。這低於最初估計的16.6億日圓數字。13日，一位政府官員說。岸田文雄首相，在當晚的BS富士電視節目中解釋說：「外國客人可以停留的天數從一開始就受到限制。當然，警備和接待人員他們的（時間）會縮短」。

首相並解釋：「給出個確實的數字，並驗證這些預算是否合適。我想以有助於未來討論的形式提供範本」。

日本政府將在14日的眾議院預算委員會理事會和參議院預算委員會懇談會各自解釋費用來用。朝野雙方在13日對此討論決定。

在定於5月27日舉行的國葬之前，政府本來宣布預計將花費約16.6億日圓用於場地佈置、安保和接待外國政要。岸田首相表示他打算立即公佈費用的「初步估算值」。

國葬在東京都千代田區的日本武道館舉行，根據政府公告，有來自日本國內外的4183人參加。最初，預計與會者人數約為6000人。



在安倍晉三前首相的國葬中，朗讀追悼詞辞首相岸田文雄＝9月27日、東京都千代田區日本武道館（代表攝影）

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