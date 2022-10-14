北韓再度發射彈道飛彈＝10架軍機一度接近南北韓邊境

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【首爾時事】韓國軍方再14日宣布，北韓於當日凌晨1時49分左右（日本時間），從平壤順安附近向日本海發射短程彈道飛彈。根據日本防衛省的說法，飛彈被推定降落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

這是北韓9日以來再度發射彈道飛彈，也是9月底以來的第八度射飛彈。本月12日，北韓才發射一枚遠程巡航飛彈，據稱該飛彈「已部署到戰術核力量部隊上」。

根據防衛省稱，該飛彈射程約650公里，最大射程高度約50公里。存在不規則軌蹟的可能性，這使得攔截變得困難。目前沒有確認對飛機或船隻造成損壞。該省表示，這是「至少一槍」，並正在調查多發射彈的可能性。

韓國軍方則是估計飛行距離約為700公里，高度約為50公里，速度約為6馬赫。

防衛大臣濱田靖一告訴記者，北韓是「無情地單方面升級挑釁」。他說，日本已通過北京使館渠道提出強烈抗議，稱這違反了聯合國安理會決議。岸田文雄首相則指示，全面收集情報和分析。

根據韓國軍方稱，13日晚10點30分左右至14日凌晨12點20分左右，約10架北韓軍機進入與韓國的軍事分界線附近設置的禁飛區。韓國戰機即時出動。此外，14日凌晨，北韓南部東海岸和西海岸的海上邊界北界線（NLL）附近共發射了170發砲彈。韓國總統府指責北韓違反了旨在避免衝突的2018年兩韓軍事協議，稱其「正在以敵對行為加劇緊張局勢」。

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