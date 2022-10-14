女性自殺連續2年增加＝主要受「疫情影響」―男性自殺持續減少

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在14日的內閣會議上，日本政府議定了2022年版的自殺對策白皮書。2021年，女性自殺人數連續第二年增加，為7068人，而男性自殺人數連續第12年下降，來至13939人。與新型冠狀病毒爆發前相比，2020年和2021年20多歲及以下男性和女性的自殺人數有所增加。

厚生勞動省的一位官員說，女性自殺人數的增加是由於「冠狀病毒大流行和家庭關係變化引起的精神障礙」。

2021年自殺人數為21007人（比上年減少74人），自殺率（每10萬人中的自殺人數）為16.7人，與上年相同。男性人數比上一年減少了116人，但女性人數增加了42人。按年齡區分，20多歲和40多歲的人數連續第二年增加，按職業分，「失業」最多。

從原因・動機來看，「健康問題」在所有年齡組中最為常見，佔總數的49.8%。在第二名之後為「財務・生活方式問題」和「家庭問題」等。此外，在七個發達國家（G7）中，日本的自殺率仍是​​最高，女性中是最差數字。

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