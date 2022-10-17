服部射殺事件將滿30年＝美國槍枝犯罪頻仍，家屬呼籲重視

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當年在路易斯安那州讀書時遭到槍殺的高中二年級學生服部剛丈（當時16歲），在18日將滿30年。當年在事發後，他的父母在呼籲美國控制槍支，但其後槍支受害者的數量仍沒有減少。「知道這件事的人愈來愈少了」。當年的同學對事件淡化記憶愈來愈產生危機感。

「服部被殺了」。愛知縣立旭丘高中同一橄欖球社團的成員，47歲的平健二（現居東京八王子市），當年透過電話從社團成員那裡得知了這件事，起初無法理解對方在說什麼。服部是社團的開心果，又是很聊得來的朋友，服部一起跟大家克服艱苦的訓練，在社團活動結束後，大家總是赤裸身體地在校園裡跑來跑去互鬧。

多年來，仍無法面對服部的突然離世，他眼含淚水說：「我還是無法釋懷」。隨之而來的是平健二擔心的事件的淡化。「我覺得如果服部被遺忘，等於是服部再次死去一樣」他回憶，自己在美國過去也有被捲入犯罪的回憶，並表示，「希望大家都不要在海外發生危險，以此為教訓作為範本」。

事發後，服部剛丈的同學西川圭輔（48歲，茨城縣筑波市）在校內發起一個志願團體署名活動，呼籲美國進行槍支管制，並將收集到的署名交給服部的父母。他回憶道「我想將我的思念傳達給這位朋友」。

1993年，服部的父母收集182萬個簽名，並在白宮會見了當時的克林頓總統。同年，美國通過了《布雷迪法案》（控槍法案）以規範槍支銷售。從那以後，服部的父母持續相關活動，例如從日本向美國的抗議槍支犯罪示威活動中發送支持控槍的聲援影片。

今年6月，美國28年來首次頒布法律加強槍支管控，但5月份德州仍發生21人因槍擊死亡，7月份伊利諾州仍發生7人遭槍擊死亡案。

由於年事已高，服部的父母正計劃退出運動第一線。75歲的父親服部政一說：「希望年輕一代能繼續接手」。74歲的母親美惠子稱：「我當年應該告訴兒子美國的情況（在他去美國之前）。我希望以保護自己的安全為意識下。讓日本人對美國的槍支管制抱持關心」。



在給國留學時遭到射殺的服部剛丈（家屬提供）



拿著給服部剛丈，寫有紀念思語的橄欖球邊說話的父親政一（右）與母親美惠子＝9月20日、名古屋市港區



懷念服部剛丈的過往，談起他回憶的朋友平健二＝8月30日、東京都中央區



接受採訪時回答的服部剛丈過去同學西川圭輔＝8月22日、東京都中央區

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