舊統一教會爭議＝首相岸田文雄將指示進行調查

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日本首相岸田文雄，17日在首相官邸會見文部科學大臣永岡桂子等人，並指示針對世界和平與統一家庭聯合會（舊統一教會）等，將根據宗教公司法來調查。這是使用該法律規定的「質問權」下的首例。在眾議院預算委員會上，永岡解釋說，將在調查之前制定行使質問權的標準，並將於25起開始審議。

在眾議院預算委員會會議上，岸田表示，舊統一教會對有組織的非法行為負責的相關民事訴訟仍在繼續，政府諮詢窗口已收到大量案例。「需要持續收集報告和行使質問權的程序。希望儘快開始」。

首相將根據大額捐贈所造成的損害實際情況考量，「我們將擴大取消契約的權利範圍，並延長其行使期限」，並宣布他打算修改《消費者契約法》。對於「法律支援」上也計劃加強，擴大其諮詢系統充實度，並在防止虐待、兒童虐待，教徒第二代和第三代因為宗教派別上的升學和就業等提供支持。已指示消費事務大臣河野太郎和法務大臣葉梨康弘等採取行動。

永岡桂子與首相會面後，對記者團表示，「將繼續推進程序，以便能夠穩步實施計劃。」在訂定行使質問權的標準上，將成立宗教、法律等專家和宗教人士等參加的專家會議。針對舊統一教會的調查，則是要由先前的基準上，由文部科學大臣與宗教法人審議會進襲諮詢後決定。



在眾議院預算委員會上接受答辯的首相岸田文雄＝17日上午、國會内



在眾議院預算委員會上舉手的文部科學大臣永岡桂子＝17日上午、國會内

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