日本首相岸田文雄稱核武避難所「有其必要」＝應付未來核武戰爭

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日本首相岸田文雄，17日對眾議院預算委員會表示，鑑於北韓的核導彈發展，他將考慮建造核避難所。 他稱「我們意識到需要採取現實的對策。 正在通過在其他國家進行調查來知悉其必要的功能和問題」。

日本立憲民主黨秘書長岡田克也要求「必須妥善維護國家的核心作用。應該徹底討論這個問題」。首相談到了包括將於年底修訂的國家安全戰略在內的三個文件的修訂，並強調「人民保護，包括疏散設施的安全，是必須討論的重要問題」。

前首相安倍晉三的國葬費用也是爭論的焦點。 立憲民主黨代理代表逢坂誠二指出，最終數字可能會超過12億4000萬日圓。首相說：「與初步速報數字相比，金額應該不會有顯著增加」。

立憲民主黨還追求與世界和平與統一家庭聯合會（舊統一教會）有一系列接觸的經濟振興大臣山際大志郎，以及根據報導曾參與被指控租用辦公室的前總務大臣寺田稔等。

山際大志郎說：「我希望再次為未能完全履行說明的責任而道歉」，他並強調未來不會與教團有任何關係。然而，提出問題的大西健介卻不認可，催促他辭職，並稱：「這種情況下，你真的能勝任內閣大臣嗎？」。

另一方面，逢坂則是要求寺田先生提交與妻子房租有關的資料，但寺田先生予以拒絕，他稱：「他是我的配偶，但他也是一個完全獨立的經濟實體。既然是個人情報，我希望視為保密情報」。



在眾議院預算委員會上質詢的立憲民主黨幹事長岡田克也（左）與答辯的首相岸田文雄（右）＝17日下午、國會内



在眾議院預算委員會上接受答辯的總務大臣寺田稔＝17日下午、國會内



在眾議院預算委員會上接受答辯的經濟再生大臣山際大志郎＝17日下午、國會内

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