洛杉磯天使隊大谷翔平回國＝自評「很好的球季」

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美國職棒大聯盟打完第五個賽季的天使隊大谷翔平，18日從美國歸來。在羽田機場接受記者採訪時，他說：「就像去年一樣，對我個人來說，今年是一個很好的賽季。我想為明年的更好目標來盡我所能」。

本賽季，大谷整個都以積極投球和打擊活躍，完成常規投球局和常規打席。他以投手拿下15勝（9敗），以打者身份擊出34轟，完成自1918年貝比魯斯以來，睽違104年來再度出現單一賽季中取得兩位數的勝利和兩位數全壘打的壯舉。

對於明年3月的世界棒球經典賽（WBC），大谷被期待作為日本國家隊「日本武士」的一員參賽，但他說，「我還沒有正式做出決定」。

雖然大谷說作為打者參加WBC一事稱「時程上沒有問題」，但他作為投手恐怕會被迫做出艱難的調整。他稱：「如果條件不合適，時間上會很困難。但我有一種想背著日本國旗戰鬥的想法，所以我是很積極地看待」。



結束美國大聯盟本賽季後回國、接受記者團採訪的天使隊大谷翔平＝18日、東京・羽田機場



結束美國大聯盟本賽季後回國、接受記者團採訪的天使隊大谷翔平＝18日、東京・羽田機場

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