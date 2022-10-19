舊統一教會爭議：岸田首相與朝野就是否達成要求解散條件討論

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岸田文雄首相和內閣全體成員19日上午出席參議院預算委員會，並就基本問題進行質詢。針對世界和平與統一家庭聯合會（舊統一教會）問題，岸田就根據宗教團體法等是否能請求解散等表示「會就民法規定中的非法行為是否可被允許等進一步梳理」。18日在眾議院預算委員會上，首相曾一度解釋稱「不包括民法規定的非法行為」，但他後來修改解釋。

首相在19日的參議院預算委員會會議中稱，「如果該行為的組織性、惡意性和連續性得到認可，並且存在違反法律法規，嚴重損害公共福利的行為等，或可將被視為個案做出適當的判斷」。他在對立憲民主黨的小西洋之質詢時作出以上回答。

對於解釋的修改，首相稱，「會在嚴格法治的基礎上考慮法律的適用性，並適當梳理作為政府的思緒」。《宗教法人法》中，就解散命令的條件是「明確認定為違反法律法規，嚴重損害公共利益的行為」。

總理並稱，即使在刑事案件的判決最終確定之前，也可以開始不法團體的申請解散的程序。

關於行使《宗教法人法》規定的質問權，首相表示：「政府將全力以赴完善其質問內容」。除了考慮律師和其他專家的意見外，他也表示會考慮將宗教法人審議會的會議記錄公開，以確保透明度。他在回應立憲民主黨的辻元清美時做出以上表述。



在參議院預算委員會上接受立憲民主黨小西洋之質詢的首相岸田文雄＝19日上午、國會内



在參議院預算委員會上提問質詢的立憲民主黨小西洋之＝19日上午、國會内

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