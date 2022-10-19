舊統一教會爭議：岸田首相與朝野就是否達成要求解散條件討論
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岸田文雄首相和內閣全體成員19日上午出席參議院預算委員會，並就基本問題進行質詢。針對世界和平與統一家庭聯合會（舊統一教會）問題，岸田就根據宗教團體法等是否能請求解散等表示「會就民法規定中的非法行為是否可被允許等進一步梳理」。18日在眾議院預算委員會上，首相曾一度解釋稱「不包括民法規定的非法行為」，但他後來修改解釋。
首相在19日的參議院預算委員會會議中稱，「如果該行為的組織性、惡意性和連續性得到認可，並且存在違反法律法規，嚴重損害公共福利的行為等，或可將被視為個案做出適當的判斷」。他在對立憲民主黨的小西洋之質詢時作出以上回答。
對於解釋的修改，首相稱，「會在嚴格法治的基礎上考慮法律的適用性，並適當梳理作為政府的思緒」。《宗教法人法》中，就解散命令的條件是「明確認定為違反法律法規，嚴重損害公共利益的行為」。
總理並稱，即使在刑事案件的判決最終確定之前，也可以開始不法團體的申請解散的程序。
關於行使《宗教法人法》規定的質問權，首相表示：「政府將全力以赴完善其質問內容」。除了考慮律師和其他專家的意見外，他也表示會考慮將宗教法人審議會的會議記錄公開，以確保透明度。他在回應立憲民主黨的辻元清美時做出以上表述。
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