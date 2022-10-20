前漂流者團員仲本工事過世＝81歲於橫濱發生交通意外

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日本全國人氣團體「漂流者」成員仲本工事（NakamotoKoji，本名＝興喜），19日晚間10點22分死於急性硬膜下血腫，享壽81歲。仲本工事18日在橫濱遭到小貨車撞傷，身受重傷，一度在醫院接受治療。其事務所將在稍後報告他的葬禮和其他安排。

仲本工事生於東京。他在學習院大學學習期間開始音樂生涯，1965年畢業後加入娛樂性樂隊「漂流者」，擔任吉他手和主唱。

該團體的活動隨後轉移到以喜劇表演為中心，1969年至1985年的電視節目「8點了！全員集合」等，讓他跟所有成員尤其是在兒童間大受歡迎。最高收視率超過50%。以黑框眼鏡為商標的仲本工事，利用學生時代在體操部培養的技能，活躍在機械體操特技。

從1977年到1998年，綜藝節目《漂泊者大爆笑》也極受歡迎。他與已故的碇矢長介等合作的「兄弟」短劇和高木胖等人的「雷霆大人」短劇都成為日本人的茶餘飯後的人氣節目。

他也一直活躍在戲劇和舞台上，並於11月在東京的舞台上亮相。他與漂流者成員高木胖和加藤茶組成了一個樂隊，持續進行的音樂活動。

2020年3月，漂流者成員之一的志村健才因感染新型冠狀病毒去世，享壽70歲。



仲本工事



仲本工事

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