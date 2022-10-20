上皇后迎接88歲生日＝散步及朗讀書、規律生活

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上皇后在20日慶祝了她的88歲生日。4月她與上皇一同遷入赤坂皇居（東京都港區）的仙洞御所居住。跟據宮內廳介紹，受到新型冠狀病毒影響，他在過去一年中盡量避免外出和與外人會面，一直與上皇過著規律正常的生活。生日慶祝活動將睽違四年來首次以縮小的規模舉辦。

回到婚後一度生活了三十多年的地方，早晚陪著上皇散散步。每天早餐後，他們會一起朗讀上皇在學習院初等科時使用的日語教科書。閱讀六大報紙中的其中三份，並交換有趣的文章共度日常。

當兩位在仙洞行宮（港區）臨時住了大約兩年時，上皇后切實照顧從附近托兒所的幼兒們中拿到的蓬鬆藤種子，其已經開花結果。

兩人擔心新型冠狀病毒的傳播，也正在密切關注今年3月福島縣沿海地震影響地區的災情。6月在東京，欣賞了紀念沖繩回歸日本本土50週年的兩個特別展覽，7月則是欣賞一場支持兒童癌症患者的音樂會。9月，遭逢多年深交的英國女王伊麗莎白二世逝世，兩人在悲痛中祈求她的靈魂安息。

上皇和上皇后同時很欣慰天皇和皇后陛下的長女愛子公主成年，並相當歡欣秋篠宮親王的長子悠仁親王進入高中就讀。

自2020年5月起，上皇后下午出現發燒症狀，作為心力衰竭診斷指標的BNP值已超過正常值。今年7月，她右眼接受了後發白內障手術。8月，她被診斷右膝下靜脈血栓，目前正在進行觀察。



迎接88歲「米壽」生日前、與上皇一同散步的上皇后＝4日、東京都港區ㄏ赤坂御用地（宮内廳提供）



迎接88歲「米壽」生日前、與上皇一同散步的上皇后＝4日、東京都港區ㄏ赤坂御用地（宮内廳提供）



迎接88歲「米壽」生日前、與上皇一同談笑的上皇后＝4日、東京都港區ㄏ赤坂御用地（宮内廳提供）

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