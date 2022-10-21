小行星「龍宮」採取氣體及研究軌道成功＝日本九州大等團隊研究

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由九州大學和日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的研究人員所組成的「隼鳥2」號探測器的初步分析團隊已移至地球和火星之間的小行星「龍宮」的當前軌道附近。它被確定為大約500萬年前移動至軌道周圍。通過分析隼鳥2號搜集並帶回的龍宮的石砂中所含的氣態成分，這一論點得到明確解釋。該論文21日發表在美國科學雜誌《科學》上。

龍宮被認為是從火星和木星之間的小行星帶遷移到目前的軌道，但具體時間尚不清楚。

九州大學的岡崎隆司副教授和東京大學的橘省吾教授，加熱16粒龍宮行星的砂，提取了包括氦、氙等被稱為「稀有氣體」的元素以及氮。通過對同位素的分析，我們調查了它是何時出現以及如何製造的。

結果發現，大約46億年前太陽系誕生的稀有氣體被包覆在這些沙子中，團隊也證實，因暴露於宇宙射線下，讓龍宮行星地表以下1-2公尺處產生這些稀有氣體。

根據這些稀有氣體的數量，地下暴露於宇宙射線的時間估計約為500萬年。由於小行星帶的隕石碰撞高頻率和地下沙子的頻繁挖掘，龍宮行星被認為在五百萬年前已經移動到現在的軌道。

日本宇宙航空研究開發機構和其他機構，還分析了從太空艙內收集的氣體。由於氦等同位素的比例與地球大氣的比例完全不同，因此得出結論是它來自龍宮。據說這是世界上第一次從外星體上帶回氣體。



由「隼鳥2號」太空飛船拍攝的小行星「龍宮」（JAXA提供）



用於分析的龍宮行星採取樣品（九州大學提供）



回收後立即從樣品膠囊中提取氣體的分析團隊成員＝2020年12月7日（由 JAXA、九州大學等提供）

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