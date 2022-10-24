兩陛下出席國家文化祭開幕＝盼成「深度理解沖繩的大會」

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即位後首次訪問沖繩縣的天皇和皇后陛下，23日出席了在宜野灣市舉行的第37屆全國文化祭和第22屆全國身障者藝術文化祭開幕式。

全國文化祭是天皇和皇后地方重大公共事務的「四大訪問」之一。2020年的大會因為新型冠狀病毒推遲一年，2021年兩人採取遠程參加，這是睽違三年來首次蒞臨現場。

儀式上，天皇陛下表示：「非常高興在慶祝回歸日本50週年的沖繩，來歡迎全國各地從事文化藝術活動的人們一同舉辦活動」。他並稱：「希望這次比賽能進一步加深國民對沖繩的了解。」

陛下認真聆聽了同縣歌手三浦大和獨唱的國歌。琉球交響樂團及當地高中生表演的傳統音樂和舞蹈表達了沖繩的歷史，獲得眾多掌聲。演出結束後，兩陛下與表演者交談，並表達了自己的感想稱：「相當棒」。

之後，兩陛下再度前往相關的音樂節，與大約20名小學生、國中生和高中生練習三弦並唱著沖繩民謠「Tinsagnu Hana」。在豐見城市，兩位參觀一個工作坊，那裡有身障者和民眾一同創作的壁畫。結束一晚兩天的行程後，當晚乘坐專機返回東京。



全國文化祭和第22屆全國身障者藝術文化祭的天皇、皇后兩陛下＝23日上午、沖繩縣宜野灣市的沖繩會議中心



造訪沖繩工藝之杜造形工作坊天皇、皇后兩陛下＝２３日下午、沖繩縣豐見城市



與演奏三弦的孩子們一起交談聊天的天皇、皇后兩陛下＝23日下午、沖繩縣・宜野灣市立體育館

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