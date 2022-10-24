那霸市長選戰新人雙雙對決＝自公兩黨推薦知念覺取得勝利

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因任期屆滿而改選的那霸市長選舉於23日舉行，無黨籍新人、前副市長的知念覺（59歲、自民黨、公明黨推薦）擊敗同樣是新人的前沖繩縣議員翁長雄治（35）＝立憲民主黨、共產黨、令和新選組、社民黨＝共同推薦，知念首次出馬即贏得選舉。知事玉城丹尼等隸屬「全沖繩人」雖然都支持翁長，但仍遭受失敗。

全體投票率為47.05%，約低於低於上屆選舉（48.19%）。

知念覺強調了他作為已故前知事翁長雄志的前得力助手的實際經驗與能力，他在翁長雄志的「全沖繩」內擔任副市長。呼籲與政府合作促進經濟發展並改善居民福利，高喊「與中央政府的緊密聯繫很重要」，並獲得絕大支持。原先支持「全沖繩」的現任市長城間幹子途中也轉身支持知念覺競選。

翁長雄治是雄志的次子。在玉城先生的全力支持下，他提出全面支援育兒津貼，但仍是未獲得多數青睞。

翁長雄治同時強調反對將美國普天間航空基地（宜野灣市）搬遷到名護市邊野古，知念覺則是稱「恪守國家與縣兩邊的審判探度」，與縣內其他的自民公明候選人採取相同的立場。

對於政府與執政黨來說，這次也是沖繩「選舉年」最後一次大規模選舉的勝利，並緩和了執政黨先前在參眾兩院和知事選舉的失利。全沖繩則是失去支持縣政府的那霸市市長職位這一個重大靠山。



知念覺氏



那霸市長選戰勝利後、高喊萬歲的知念覺（中央）＝23日下午、那霸市

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