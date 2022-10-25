會議室宛如「糖果店」＝日本公司用創意活化社員交流

Newsfrom Japan

一間辦公室裡有廚房，會議室看起來像糖果店，每天大家作廣播體操。日本的公司正試圖通過鼓勵員工之間的互動，來活化他們的組織氛圍，由於疫情感染下的傳播，讓這種互動已經變得薄弱。日本的一間公司希望創建能激發創意對話，並實現遠距辦公促進業務增長等多樣化的工作方式。

Freee是一家會計軟體公司，旨在創建一個「人們想去的辦公室」。8月搬遷的辦公樓內，排列著糖果店風格的房間，和設施齊全的廚房等，都是根據員工想法打造的獨特會議室。

在業務增長的背景下，公司員工人數較2019年增加了約一倍。然而，這段時間，由於疫情，整個公司都在遠距工作，面對面交流的機會很少。負責辦公室搬遷的辻本祐佳解釋說：「（為了進一步發展），公司決定有必要建立一種機制，讓員工聚集在同一個地方，創造相遇和談話的話題」。公司原則上鼓勵員工每週至少來公司三天。

處理智慧型手機遊戲的公司「COLOPL」鼓勵員工參加社團活動。去年11月開辦的廣播體操部，大家可自由參加，包含線上等每天上班前有10多人參加。社團成員還聽說他們與其他部門的員工有更多的接觸。該公司還提供線上午餐津貼和免費吃到飽的香蕉。

「Calbee」公司於2021年秋季改造完成的辦公室中，設計了一些方法來安排辦公桌，特別使它們不在一條直線上。旨在創造一個讓員工能夠輕鬆地相互交流的環境。



會計軟體公司Freee的糖果店風格會議室（同公司提供）



吃著免費吃到飽的香蕉一邊談笑的COLOPL社員（同公司提供）



在辦公室內坐著體操的COLOPL公司職員（同公司提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]