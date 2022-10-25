岸田內閣經濟再生大臣山際大志郎辭職＝曾與統一教會有聯繫

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岸田文雄首相，24日晚間在首相官邸接受經濟再生大臣山際大志郎的辭職信。山際因為與世界和平與統一家庭聯合會（舊統一教會）的關聯引發批評，陸續曝光的證據被認為對政權營運有相當大影響。被視為事實上的更迭人事。這是岸田政府首次有大臣辭職，對首相來說勢必造成打擊。繼任者將於5月25日公佈。

首相告訴記者稱，就全面的經濟措施和對心理營銷法受害者的救濟等「會將重要問題放在首位下，才對其的提議（辭職）表示許可」。有關於任命的責任上，他說，「我當然有感覺責任，我想再好好履行該任命職責」。

山際對首相說：「我無意干預接下來的國會審議。因此表示辭意」，並提交了辭呈。隨後，他向記者解釋稱，「選擇在這個時機，是為了不影響經濟政策」。對於其與該教會有很多關聯，他道歉說：「參加該組織的會議，並認可其公信力這點，我會深刻反省」，他並否定會辭議員。

山際在辭職前，原定於24日晚召開的經濟財政諮詢會議也被取消。

前首相安倍晉三7月被槍殺後，與教會的關係等成為執政黨檢討目標，山際在8月10日的新聞發布會上，承認過去參加相關團體的會議，當下他被決定留任。但之後，陸續確認他與教會有許多關聯，也承認了與教總裁韓鶴子有所接觸。任命山際先生決定留任的責任的岸田首相，勢必會被在野黨追問任命責任。

山際為神奈川縣第18區眾議院議員，過去當選6屆。隸屬自民黨副總裁麻生太郎領導的麻生派。據稱屬於同一派系的前任幹事長甘利明過去極力推薦他入閣。



表示辭意後，接受記者團詢問的經濟再生大臣山際大志郎＝24日下午、首相官邸



接受記者團採訪的首相岸田文雄＝24日下午、首相官邸

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