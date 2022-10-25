習近平連續三屆任總書記＝日本警戒中國強硬外交

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隨著中國共產黨總書記習近平進入第三個任期，日本政府對習近平為統一台灣採取更加強硬的外交立場持警戒姿態。日本希望透過首腦會議等方式，敦促正在加緊推進東海和南海等霸權行動的中國並予以遏制，但前景仍不確定。

日本內閣官房長官松野博一，24日在記者會上表示，「重要的是，通過包括相關關切問題在內的不斷對話，建立建設性和安定的日中關係」。

在16日開始的共產黨大會上，習近平重申不放棄用武力統一台灣。「台灣統一是一個不變的目標」，外務省一位高級幹部稱。一位熟悉安全保障領域的中間層級自民黨議員表示，「在第三屆任期內，他會做一些以前從未做過的事情」，「台灣有事」也是可以預見的。

主張「和平解決兩岸問題」的日本政府，有意與美國合作加強威懾，並通過深化日美澳印「四方會談」框架下合作來遏制中國。22日共產黨代表大會結束的當天，正在澳洲訪問的首相岸田文雄與總理艾班尼斯發表聯合聲明，稱「擴大合作，以應對最緊迫的安全挑戰」。

中方的外交人事事務也是日本提高警惕的因素。有望被提拔為中共中央政治局局長與外交最高負責人的王毅，這段時間繼續外交部長之姿發言批評日本。

9月29日，在兩國邦交正常化50週年之際，岸田首相與習近平互相致上訊息。然而，兩國唯一的會談是在去年10月通過電話進行的，而上一次面對面的日中峰會是在2019年12月安倍執政期間。當下的焦點是，將於11月在印尼巴厘島舉行的G20峰會兩人是否能會面。

然而，8月的日中外長會在會議召開前夕被取消，兩國關係一直處於不穩定狀態。自民黨主張在政府於年底前進行修訂國家安全戰略中，將中國定位為「嚴重的安全威脅」。



中國國家主席習近平（右）與預計擔任外交最高層級的王毅＝2019年3月8日、北京（AFP時事）

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