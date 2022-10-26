日本百貨銷售額9月再創高＝疫情無限制下外食增加2成

Newsfrom Japan

日本百貨商店協會在25日公佈，9月份百貨商店銷售額總計3813億日圓。在現有門店的基礎上，同比增福20.2%。隨著針對新型冠狀病毒對策的行動限制被解除，顧客的數量有所增加。外食的銷售額也增長了20%，雖然對景氣全面復甦的預期持續上升，但人們對未來感到仍徬徨。

百貨公司銷售額，連續第七個月超過去年水平。從品項來看，大衣夾克、旅行包、首飾等秋冬服飾均表現良好。當地紀念品的日式和西式點心都很受歡迎。

由於從本月11日起放寬邊境措施，東京各大門市的入境（訪日外國遊客）消費量較前期增長約3至5倍。百貨商店協會常務董事安田洋子，在25日的記者會上表示，「雖然對這種情況感到高興，但仍擔心中產階級的（消費）情緒會降溫」。日圓貶值造成的高物價。

根據日本食品服務協會的數據，9月份餐飲業的銷售額（基於包括新店在內的所有店鋪）同比增長19.7%，連續第10個月實現正成長。據瞭解已經看到了明顯的跡象，例如比上個月更接近疫情前的2019年銷售水準。

按業務型態來分，家庭餐廳增長32.1%，速食增長8.2%。自去年同月限酒以來，酒館和居酒屋規模擴大了5.7倍，但一位擔當人士表示，「目前還沒有大規模宴會復甦的跡象，仍然困很難」。



在松屋銀座免税櫃檯進行手續的赴日外國人觀光客＝18日下午、東京都中央區



出席記者會的日本百貨店協會専務理事安田洋子＝25日下午、東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]