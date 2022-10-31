韓國首爾梨泰院踩踏事故，153人死亡＝人潮湧入巷弄

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【首爾時事】

位在韓國首爾市中心梨泰院的一條狹窄小巷中，29日（日本時間）晚上10點15分左右的發生了人群踩踏事故，根據有關部門稱，已造成153人死亡、133人受傷。當地警方聯繫了日本駐首爾大使館，確認一名十幾歲與二十多歲的共兩名日本人死亡。

其中一名據瞭解是來自北海道根室的26歲的冨川芽生，目前正在韓國留學。親屬於30日對此證實。

許多人在31日的萬聖節前夕聚集在梨泰院。大多數傷亡人士皆位於20多歲和30多歲。死亡人士的國籍包含26名外國人，國籍從中國人、伊朗人和挪威人等皆有。

29日約有10萬人潮出現在梨泰院，出席當地舉辦萬聖節活動。市民拍攝的畫面中，明顯看出事故發生時人群眾多。事發場景是一個小斜坡，前面的人先是摔倒，後面的人隨後一個接一個地堆疊起來。還有未經證實的報導表示，因為知名人士來訪，造成大量人潮蜂擁而至。

總統尹錫悅在30日，向公眾發表聲明，對罹難者與其家屬表示「心情相當沉重，無法抑制悲傷」。他已將11月5日前的時期指定為韓國「全國哀悼期」，並強調應對事故將是國家政治的重中之重。最重要的是，他表示將努力調查事故原因，並防止再度發生，韓國也將全面審查安全措施，不僅針對萬聖節，還針對當地活動舉辦。

行政安全部部長李祥敏說明：「與往年相比，（梨泰院）聚集的人潮原先並未讓他們感到特別擔憂」。然而，他也說，警力安全保護聚集在光化門等舉行大規模示威活動的地區，警備力量確實是有點分散。



29日事故前、聚集在首爾繁華街區梨泰院巷弄內的大批人潮（路透時事）

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