北韓疑似發射彈道飛彈失敗＝未通過日本、另發射至少5枚短距離彈

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【首爾時事】根據韓國軍方消息，北韓於3日上午7點40分左右（日本時間），從平壤順安附近向日本海發射彈道飛彈。韓國軍方分析稱，該飛彈很可能是洲際彈道飛彈（ICBM）。根據韓國媒體報導，新的「火星（Hwasong）17」在分離第二段後，似乎在正常飛行中失敗。

上午8點39分左右，北韓還在平安南道西部靠近价川的日本海，發射了兩枚短程彈道飛彈。

北韓還在晚上9點35至49左右，向日本海發射了三枚短程彈道飛彈。

在第一枚飛彈發射後的早上7點50分，日本政府通過「J-Alert」系統向宮城縣、山形縣和新潟縣的居民發出撤離到建築物或地下室的警報。防衛省最初宣布飛彈「疑似已經進入太平洋」，但後來更正說「沒有通過日本列島」。首相岸田文雄強烈譴責此次發射行為，並告訴記者「絕不能被容忍」。目前沒有相關損壞情報。

根據防衛省稱，3日至少發射了六枚飛彈。一枚火箭最高飛行高度約2000公里，飛行約750公里，另外五枚火箭最高飛行高度約50至150公里，飛行約350至500公里。據信兩者都落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

根據韓國媒體報導，這枚據信是洲際彈道飛彈的飛彈，在第二段分離後、彈頭失去推進力，似乎落入了日本海。速度約為15馬赫，比普通洲際彈道飛彈的20馬赫還慢。火星17在3月的發射中，也被推定失敗。

美韓空軍正在開展一場名為「警惕風暴」的大規模空中演習，約有240架飛機，其中包括最新的隱形戰機參與。北韓連續幾天一直批評演習，據了解對飛彈發射表示強烈反對。

這次空中訓練原定要持續到4日，但美韓聯軍決定在3日飛彈發射後延長時間。北韓勞動黨書記朴正天3日晚發表聲明，批評延長延期的決定是「無法挽回的可怕錯誤」。教唆採取進一步的軍事行動。

北韓2日還向日本海和黃海發射了超過23枚短程彈道飛彈。其中一艘沿著北界線（NLL）落入韓國公海，北界線標誌著日本海的南北邊界。兩國之間的緊張局勢正在升級，韓國軍方向北韓附近的北韓內公海發射了三枚空對地飛彈。

據韓聯社報導，北韓3日午夜以來，已從東海岸向日本海發射了約80發砲彈。日本、美國和韓國政府對北韓即將進行核試驗的可能性持警戒態度。



3日首爾市內、傳達北韓導彈發射的新聞畫面（AFP時事）



結束國家安全保障會議（NSC）後、面對記者團提問的首相岸田文雄＝3日上午、東京・永田町



展示軍事閱兵中的北韓洲際彈道飛彈（ICBM）「火星17」＝4月25日、平壤（朝鮮中央通信提供、AFP時事）

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