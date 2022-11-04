首里城正殿重建工程啟動＝朝2026年完成前進、耗資120億日圓

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在2019年10月首里城（那霸市）的本殿和其他建築物在火災中被燒毀三年後，10月3日舉行了首里城（那霸市）重建的奠基儀式。未來以2026年秋季竣工為目標，沖繩擔當大臣岡田直樹、沖繩縣知事玉城丹尼等約240人出席，並為工程的安全祈禱。

岡田先生在致詞中表示：「作為國家，我們將承擔重建的責任」。玉城則說：「我們會努力，讓首里城比被燒毀前更有吸引力。」

今年年初之後，在安裝「素屋根」用以保護正殿免受風雨侵襲後，將開始全面重建工作。本殿的總建設成本預計約為56億日圓，包括防火措施在內的工程總成本，預計約為120億日圓。

正殿的主要木材來自縣外，其中也使用縣內的一些木材。3日上午，現場重演據稱是琉球王國時代就被帶到城堡的儀式「木遣行列」。身著傳統服飾的遊行隊伍，伴隨著一塊9.4公尺長的縣產木材一同行進。



在木頭上放鑿子作勢迎接典禮的沖繩縣知事玉城丹尼（前列右起第3人）等人＝3日下午、那霸市首里城公園

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