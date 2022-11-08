岸田文雄11日起訪問東南亞各國＝與中韓兩國摸索對話空間

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日本首相岸田文雄，將於11日起出訪東南亞三個國家，並出席包括東南亞國家協會（ASEAN）相關首腦會議在內的一系列國際會議。同時，將考慮與尋求改善關係的韓國總統尹錫悅進行首次正式會晤。岸田還將尋求與中國國家主席習近平進行對話，後者已經啟動其在共產黨的第三屆領導層。

岸田在7日舉行的政府和執政黨聯絡會議上表示，「在有許多領袖出席的峰會上，我們將傳達日本在國際形勢和糧食和能源安全方面的立場和努力」。公明黨黨魁山口那津男稱：「希望岸田積極參與與美國、韓國和中國的首腦外交」。

東盟峰會將於10月10日至13日在柬埔寨舉行。岸田首相將出席15日和16日在印尼舉行的G20峰會，以及18日和19日在泰國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。

同時，韓國尹總統預計將出席東盟峰會和G20峰會，中國習主席預計將出席G20峰會。預料首相將利用這個機會，與兩位領導人協調會晤。



在政府・執政黨聯絡會議上發言的首相岸田文雄（前方）＝7日下午、首相官邸

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