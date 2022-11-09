2030年札幌冬季奧運舉辦經費追加＝約增170億日圓

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以舉辦2030年冬季奧運會和帕運會為目標的札幌市，8日發布更新的賽事提案，將舉辦賽事的成本設定為2970億至3170億日圓。由於原物料價格上漲等因素，該金額比去年11月增加了170億日圓。有鑑於先前東京奧運會的貪腐醜聞，該案還明確指出應確保透明度和公平性。

舉辦賽事的費用明細為2200億日圓～2400億日圓（去年11月時間點為2000億日圓～2200億日圓），由贊助商收入等支付，目前不採用稅金。設施維護費用為770億日圓（同時期為800億日圓），根據試算，札幌市將承擔490億日圓（同時期為450億日圓）費用。

在大綱草案的開頭，市長秋元克廣寫了一封至意信，稱「我們將在確保透明度和公平性的同時繼續努力申辦和舉辦奧運會」。草案中還包括日本奧委會（JOC）和札幌市在9月宣布的「清新運動會宣言」。

有關計劃中的會場被許多競技團體指稱有其問題，在記者會上，札幌市招投標部門負責人表示，「當務之急是說明我們的思路」，換場地的機率被認為不高。



1972年札幌冬季奧運的聖火台。後方為札幌市公所＝同市中央區

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