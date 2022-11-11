對變性手術職員侮辱＝「SOGI霸凌」被認定為職業災害

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一名40多歲的日本跨性別上班族，因身心性別不符，在工作中被上司騷擾性取向和性別認同（SOGI騷擾），造成了強烈心理負擔，患上抑鬱症。神奈川縣勞動基準監督署，10日將該事故認定為工傷事故。認證日期為6月30日。

該公司員工和他的律師，在東京的記者會上宣布這一消息。該公司員工在其戶口本上列為「男性」，但在被診斷出患有性別認同障礙後，目前以女性身份生活。

大約在2017年11月，該公司員工認為她在她工作的主要製造商中認定為女性。然而，他的老闆多次稱他為「他」，並告訴她，「我感覺不到你是女人」，「如果你想讓我把你當作女人，那你應該做手術啊」。

之後，該員工患上憂鬱症，並於2018年12月休假。2021年9月，她申請工傷賠償，但是現在已經重返工作崗位。

在記者會上，該員工強調，「我們需要創造一個沒有人受到騷擾的工作場所，無論他們的職位如何」。並稱「我希望那些受苦的人，能在不哭泣無法入睡的情況下持續戰鬥」。

該公司員工的雇主評論稱：「我們會認真對待，努力防止再次發生，以免發生類似問題」。

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