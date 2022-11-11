前羅德一代巨投村田兆治死亡＝自宅起火致死―東京・世田谷區
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11日凌晨3點15分左右，前日本職棒羅德隊棒球投手村田兆治（72歲）位在東京世田谷區成城的家中，警方接到「黑煙升起」的119報案電話。根據警視廳成城警察局稱，村田被送往醫院，但不久後即被確認死亡。警方正在調查火災的確切原因。
根據警方和東京消防局稱，火災發生在一棟兩層樓的房屋內，燒毀了二樓約40平方公尺面積，並於早上6點50分左右將大火撲滅。村田在火災發生時，獨自一人在二樓，死因據信是一氧化碳中毒。
現場是小田急線成城學園前站以北約1.3公里處的住宅區。
村田出生於廣島縣，1968 年畢業於福山電波工業（現近畿大學廣島高福山）後，以第一順位加入東京獵戶星隊（現千葉羅德海洋隊）。他以其「Masakari 投法」而聞名，並被暱稱為「週日兆治」，因為他多在週日投球並多次獲勝。1990 年退休後，生涯共獲得215勝。在擔任棒球評論員和教練後，於2005年入選棒球名人堂。
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