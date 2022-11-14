日美韓發表聯合聲明＝強化威嚇抑制、提及「台灣海峽」安全

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【金邊時事】日本首相岸田文雄，13日下午（與日本時間相同）在柬埔寨金邊與美國總統拜登和韓國總統尹錫悅舉行三方會談，並發表聯合聲明。針對北韓的核導發展，三國明確提出要加強其延伸的威懾，包括向日韓提供美國「核保護傘」，立即共享飛彈情資等。三方也著手其安全領域上的合作。

標題為《關於印太地區三國夥伴關係的金邊聲明》。日本、美國和韓國一同發表聯合聲明是相當罕見的。

有關北韓，聲明中強調「美國對加強對日本和韓國的延伸威懾承諾只會加強」。為了提高彈道飛彈的探測和分析能力，未來將結合即時數據共享機制。

聲明在避免點名中國的同時，三方也將追求「包容、有彈性、安全、自由和開放的印太地區」，並將「在各級政府中，三國都以各個形式進行合作」。聲明還提到維護台海和平與穩定的重要性。

此外，對於俄國在入侵烏克蘭期間威脅使用核武器，聲明中強烈警告稱，這是「反人類的敵對行為」。這三個國家還在經濟安保方面進行下一步合作。

岸田首相在峰會上表示，「北韓繼續以前所未有的頻率進行挑釁，我方將堅決予以回應」，預計將在北韓的非核武化上與其他兩國總統攜手努力。拜登說，「日美韓合作比以往任何時候都更加重要」，尹錫悅也回應表示同意。根據一位美國政府高級官員稱，他們也討論了如果北韓進行核試驗該如何應對之話題。

日美反對中俄「改變現狀」

在此之前，首相會見拜登約40分鐘。關於中國和俄國，雙方確認反對「單方面以武力改變現狀」。雙方也同意就圍繞中國的「各種問題」開展合作，並共同反對俄國使用核武器。

這是在14日美中峰會前呼籲強大的日美同盟的一種形式。拜登告訴首相，稱他將與習近平主席討論協議內容。

這是自5月以來，日本和美國領袖之間首次正式會晤。首相重申大力加強防衛能力和增加國防開支的決心，拜登對此表示支持。雙方同意加強聯盟的抑制和反應力。首相則從戰略角度，敦促美國早日重返跨太平洋夥伴關係協定（TPP）協議。



出席日美韓領袖會議的首相岸田文雄（右起第二人）、美國拜登總統（後方中央）、韓國總統尹錫悅（左）＝13日下午、金邊（代表攝影・時事）

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