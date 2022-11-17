薄酒萊紅酒新酒解禁銷售：運費加日圓貶值導致價格大幅上漲

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11月17日上午0時，日本解禁了法國孛艮地產的紅酒酒新酒「薄酒萊葡萄酒」的銷售。受到航空運費高漲以及日圓貶值的影響，價格呈現前年的兩倍，薄酒萊也捲進了漲價潮。

三得利公司在去年推出了8品種15樣的商品，今年則縮緊從中挑選了2品種3樣。業者稱由於今年7月氣溫暖加上晴天多：「天然的果實甘甜在口中擴散，紅酒可感受到清爽酸味和柔和單寧」。

銷售解禁的時刻，該公司於東京都內舉辦的新酒品嘗會中，參加的30歲左右女性笑稱：「紅酒香氣在口中擴散，非常好喝」。

Mercian公司為了減輕運費，推出了改用寶特瓶代替玻璃酒瓶的兩種商品。同時今年開始投入銷售的半瓶裝（375毫升），已獲得預期之上的訂單。

據三得利公司的公布，薄酒萊葡萄酒的進口量，從2012年的74萬打（1打12瓶）降至2021年的29萬打。由於紅酒潮的退潮和年輕群體的遠離酒精，導致包括今年在內，呈現出10年連續下降的趨勢，預估今年會比去年減少一半的情況。



三得利舉辦的開瓶會中，暢飲2022年11月17日上午0時解禁的「薄酒萊紅酒」的與會者，東京都澀谷區

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