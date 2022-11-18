岸習兩領袖首次面對面會談＝強調台灣海峽和平安定

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【曼谷時事】日本首相岸田文雄，17日晚間（與日本時間相同）在泰國曼谷與中國國家主席習近平舉行首次面對面會談。首相對中國的軍事活動表示「嚴重關切」，包括中國政府船隻侵入沖繩縣和尖閣列島周圍的領海，以及在台灣周圍發射彈道飛彈。岸田重申台海和平與穩定的重要性。雙方一致認為，俄國威脅在烏克蘭使用核武器是「令人擔憂的情況」。

這是自2019年12月以來日中最高領導人之間的首次會晤。日本外務大臣林芳正和經濟產業大臣西村康稔皆出席。中方則是包括國務委員兼外交部長王毅出席，會談持續約45分鐘。

岸田首先表明「兩國都是對國際社會的和平與繁榮負有重要責任的大國」。他並稱「雙方加快建設建設性、穩定的日中關係很重要」。

習近平稱：「中日關係的重要性沒有變，從戰略的角度把握兩國關係的大方向，建構符合新時代需要的中日關係」。

岸田首相對中國8月在台灣附近的軍事演習期間，落入日本專屬經濟區（EEZ）的彈道飛彈深表關切。

對此習近平回應稱，「我們不能接受任何干涉中國內政的藉口」。對於中國聲稱擁有主權的尖閣諸島，習近平稱，「我們必須以政治智慧和責任感妥善處理意見分歧。」

兩國領導人同意加強安全保障領域的溝通，包括儘早開通日中防衛部門「海空聯絡機制」並早期開通熱線電話。雙方還確認繼續在包括首腦會議等級上的對話。

岸田對北韓的核問題和飛彈問題也表示「嚴重關切」，並「希望中國發揮作用」。雙方還同意密切合作解決日本人綁架問題​​。

首相也提出中國的人權問題，轉達日方的立場，敦促中國在氣候變遷和開發性金融方面，按照國際規則行動。



在會談前首相岸田文雄（左）與中國國家主席習近平握手＝17日下午、曼谷（代表攝影・時事）



進行會談的首相岸田文雄（左）與中國國家主席習近平（右）＝17日下午、曼谷（代表攝影・時事）



結束日中領袖會談後、接受採訪的首相岸田文雄＝17日下午、曼谷（代表攝影・時事）

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