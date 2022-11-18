遭到釋放從緬甸回國久保田徹＝稱「難以言喻的感謝」

Newsfrom Japan

在緬甸最大城市仰光被拘留後獲釋的紀錄片製作者久保田徹（26歲），18日上午乘飛機抵達羽田機場返回日本。接過支持者送的花束後，他接受記者採訪時說：「感謝一直為我的釋放努力奮鬥的人們，感激之情真的溢於言表」談及自己的感受。

早上6點20分剛過，當久保田身穿黑色T卹出現在接機大廳時，一直盼望他回到日本的支持者紛紛表示聲援，「你盡力了」、「謝謝你辛苦了」聲音此起彼落。

今年7月，久保田在拍攝反對軍方政變的抗議示威時遭到拘留，並因違反電子通信法和入國管制法等，被判處總計10年徒刑。

「它仍然感覺不真實」久保田稱在大約三個半月後獲釋並能夠返回日本仍在適應。據稱，在關押他的監獄內，基本沒有暴力等不公平待遇，但他回想，「10年的刑期對我來說壓力很大」。對於當時被拘留時的情況，他說，「我想借下個機會再跟大家說一次」。



從緬甸回國後、接受採訪的紀錄片製作者久保田徹＝18日上午、東京・羽田機場



從緬甸回國後、從支持者手中接受花束的紀錄片製作者久保田徹（中央）＝18日上午、東京・羽田機場

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]