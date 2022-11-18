北韓發射洲際彈道飛彈＝北海道西方經濟海域内落海―連兩天連續挑釁

Newsfrom Japan

防衛省宣布，北韓於18日上午10點14分左右（日本時間），從平壤近郊向日本海發射了一枚洲際彈道飛彈（ICBM）級的彈道飛彈。內閣官房長官松野博一在記者會上說，估計這枚飛彈已於11時23分左右，落在北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）。防衛大臣濱田靖一說，飛彈飛行大約69分鐘。

日本首相岸田文雄在他下榻的曼谷表示，目前沒有確認飛機或船隻受損。據內閣官房長官松野博一稱，飛彈飛行約1000公里，最高飛行高度約6000公里。沒有採取攔截破壞措施。

濱田告訴記者團，「根據彈頭的重量和其他因素，飛彈的射程可能超過1萬5000公里。如果是那樣，那美國本土都在射程之內」。這是自3月24日發射洲際飛彈級別飛彈以來，北韓的彈道飛彈首次落入日本專屬經濟區。當時，它飛行了約71分鐘，墜落在北海道渡島半島以西150公里處。

這是北韓連續第二天發射彈道飛彈。韓國軍方也於18日判斷，稱該飛彈為洲際飛彈，是從平壤順安附近發射的。飛行距離約1000公里，高度約6100公里，速度約22馬赫。

岸田首相指示政府盡一切努力搜集和分析情報，並採取一切可能的措施為不可預見的情況做好準備。北韓3日也還發射一枚可能是新型洲際彈道飛彈「火星17」的飛彈，但據了發射已經失敗。



在北韓軍事閱兵中所公開的大陸間彈道飛彈（ICBM）＝4月、平壤（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]