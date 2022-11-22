中俄不理會譴責北韓聲明＝聯合國安理會緊急會議恐白紙

Newsfrom Japan

【紐約時事】聯合國安理會21日（日本時間22日）召開緊急公開會議，應對北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）一事。安理會今年已第10次就北韓飛彈問題召開會議，雖然北韓遭到多國批評，但是中國與俄國對北韓依舊沒有譴責，安理會依舊沒有達成一致共識。

據了解新型「火星17」的洲際彈道飛彈，18日落入北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）。會中，美國駐聯合國大使托馬斯・格林菲爾德指責中國和俄國助長北韓，並「危及日本公民的生命」。

最重要的是，會議表示打算提出一份安理會主席聲明草案，以「追究北韓的責任」。會議並呼籲中國和俄國給予支持。

對此，中國駐聯合國大使張軍則避免直接提及，稱「各方應保持冷靜」。俄國一如既往地重申其立場，即美國應為局勢惡化負責。

會後，包括將於明年加入安理會的日本在內的美、英、法等14個志同道合國家，發表聯合聲明強調「支持安理會有必要就譴責北韓發出統一聲音」。



21日，在紐約聯合國總部宣讀日美韓等14國聯合聲明的美國駐聯合國大使托馬斯・格林菲爾德（左）和日本駐聯合國大使石兼公博（右）。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]