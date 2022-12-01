聯合國教科文組織新登記24 縣41種「風流舞踊」為非物質文化遺產

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聯合國教科文組織政府間委員會30日決定，將盆舞踊等24個都道府縣的41項民間表演藝術登記為「非物質文化遺產」。這將是2020年「傳統建築工藝」登陸以來的再度登錄。

風流舞踊是種民間表演藝術，就如盂蘭盆舞踊和念佛舞踊，它根據歌曲、笛子和鼓的節奏表演，並配有精心製作的服裝和工具。它起源於中世紀，並根據每個地區的歷史和氣候而流傳下來。

該委員會在其決議中表示，風流舞踊的知識和技術，正在透過保護團體等在學校、家庭和社會中傳承，它指出「促進了一個連接全年齡和性別人士的網絡，並且培養對社區的歸屬感」。在出現新冠病毒感染擴大等緊急事態時，被評價為「幫助當地渡過難關」。

41種舞蹈中，包括全國知名的「郡上舞踊」（岐阜縣郡上市）及「西馬音內盆舞踊」（秋田縣宇後町），均被指定為國家重要無形民俗文化財產。由於神奈川縣三浦市於2009年登記的「Chakkirako」與其擁有同樣元素，被一起打包成為同組的提案，即便在登記後，日本的非物質文化遺產數量仍將保持在 22 項。



聯合國教科文組織（UNESCO）決定將其登記為非物質文化遺產的「西馬音內盆舞踊」（文化廳提供）



聯合國教科文組織（UNESCO）決定將其登記為非物質文化遺產的「郡上舞踊」＝2017年8月、岐阜縣郡上市

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