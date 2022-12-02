堂安、田中連續進球！日本踢贏西班牙小組第ㄧ晉級16強

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【杜哈集事】卡達世足賽當地時間12月1日在杜哈（多哈）舉行的E組第三輪賽事中，日本後來居上2比1踢贏2010年賽事冠軍西班牙，成為首支獲得此殊榮的亞洲球隊，晉級第二輪決賽。繼首戰踢贏德國隊後再度擊敗強隊，以2勝1負積分6分，成為小組第一。在5日（日本時間6日）的十六強首輪比賽中，他們將迎戰上屆亞軍、F組第2名的克羅埃西亞隊，挑戰首次進入八強。

上半場第11分鐘，日本在佈下三後衛後仍被取得領先，下半場第3分鐘，替補上場的堂安（弗萊堡）在對陣德國比賽後再度踢入扳平比分的進球，隨後田中（杜塞爾多夫）再度進球。日本整場頂住了西班牙的反擊，創下佳績。國際足聯排名第24位的日本，跟排名第7位的西班牙隊戰成一勝一敗。

E組，西班牙以積4分位列小組第二，晉級16強。德國隊以4-2擊敗哥斯大黎加隊，但以第3名的成績連續二屆大會第一輪出局。

F組賽事中，克羅埃西亞0-0戰平比利時，排名第2，比利時以排名第3小組淘汰。小組賽中的另一場摩洛哥2-1擊敗加拿大，以榜首之姿晉級十六淘汰賽，首輪將迎戰西班牙。



下半場踢進追平分後、相當高興的堂安＝1日、杜哈



下半場踢進致勝球的田中（前中央）、與守田（同左）及前田＝1日、杜哈

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