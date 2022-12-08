日本國家隊在卡達熱戰後回國＝森保一總教練稱「讓大家看到新時代」

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連續兩屆以十六強之姿踢入世足賽，本屆卡達世足賽也有好表現的日本國家隊成員，於7日晚間乘坐飛機抵達成田機場返抵國門。在位於千葉縣成田市某酒店出席記者會的總教練森保一稱：「多虧了來自日本的熱烈聲援，我們才有挑戰世界的勇氣。雖然我們沒能讓大家看到新的風景，但我認為我們向大家展示一個新時代」。

本屆球隊在杜哈（多哈）解散，除在歐洲活躍的球員外，其餘皆返抵日本。森保總教練、隊長吉田麻也（沙爾克04）等人在接受航空公司職員贈送的花束後露出笑容。當球員們出現在接機大廳時，迎接他們的是約700名等待他們的球迷，所發出的「日本應援呼聲」。 出席記者會的吉田表示，「我們團結一起戰鬥。雖然這是迄今為止最短（活動期間）的世足賽，但卻是最有趣的」。

日本隊在小組賽中擊敗強隊德國隊和西班牙隊。在劍指首次進入八強的首輪淘汰賽中，他們在PK12碼球大戰中不敵上屆亞軍克羅埃西亞隊。



出席記者會的日本國家隊總教練森保一＝7日下午、千葉縣成田市



出席記者會的日本國家隊總教練森保一（右）與吉田麻也＝7日下午、千葉縣成田市



世足賽後回國的日本國家隊總教練森保一（左手前方）等人＝7日下午、成田機場

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