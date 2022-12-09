日本最大木製埴輪出土＝於大阪峰塚古墳長3.5公尺

Newsfrom Japan

大阪府羽曳野市教育委員會8日宣布，作為世界遺產「百舌鳥・古市古墳群」的組成資產之一的峰塚古墳（羽曳野市），出土長約3.5公尺，是世界上最大的木製埴輪。

發現的物品，是木製埴輪一種「石見型木製品」。羽曳野市教育委員會表示，「迄今為止，日本僅在15個古墳中發現石見式木製品。該木材原料是當時屬於權力階層才能使用的『日本金松』，相當罕見」。

根據市教育委員會的說法，峰塚古墳是一個前方後圓型的古墳，據了解建於5世紀後期，全長約96公尺。此次發掘調查中，在古墳周圍的護城河內發現長約3.5公尺、寬約75公分、厚約8公分的木埴輪遺跡。據了解是目前發現最長的，超過御墓山（奈良縣天理市）的石見型木製品（長約2.6公尺）之長度。

熟悉木製埴輪的奈良縣文化財產保護課副課長鈴木裕明說，「只能在有限的地方伐木的日本金松所製成的木製埴輪，過去只在近畿地區的古墓中發現，而且很少，有可能埋葬當時王權中樞級的人士」。



峰塚古墳所出土的日本最大的木製埴輪之一遺跡（大阪府羽曳野市教育委員會提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]