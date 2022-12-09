皇后雅子滿59歲＝在皇室時間已過一半人生「從心底感謝」

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皇后雅子在9日迎來59歲的生日。她透過宮內廳以書面形式發表感想。1993年6月，在她29歲半的時候嫁入皇室，在皇室度過約一半的人生，她表示「還記得當時的感觸」，並對陛下起一一表示感謝稱「許多人支持著我的每一步，並守護者我，我真的打從心底感謝」。

回顧過去一年，她稱，「在新冠疫情仍持續的同時，國際衝突和世界各地的自然災害給我們帶來沉重負擔，也帶來許多傷痛」。今年9月，她與陛下一起出席了伊麗莎白二世女王的國葬，並表示：「再次感受到女王陛下的深情、知性和其存在的偉大，由衷從心裡感受敬意和哀悼之意」。

10月和11月，她也訪問栃木縣、沖繩縣和兵庫縣，恢復近三年未能親自到訪的地方巡視。她稱：「受到這麼多人微笑的熱烈歡迎，讓我感到超乎想像的高興，真的非常感激」。

談到今年是沖繩回歸日本本土50週年，她補充稱，「我很高興能在這樣的一年訪問，這個機會讓我再次深深從心底銘記和平是多珍貴」。

讓她留下印象深刻的一件事，則是列舉日本國家隊在卡達世足賽上的出色表現。「比賽給了十足感動與夢想，給了我們挑戰困難的勇氣，也是讓日本人的心合而為一的契機」。

她目前仍因適應障礙繼續接受治療，宮內廳的醫師團宣布皇后雅子「正在康復的路上，身體狀況仍時有波動」的千篇一律觀點。在經過一場大活動過後，她可能會感到相當疲倦，所以她需要得到充分休息。



59歲生日前，笑逐顏開的皇后雅子＝5日、皇居・御所（宮内廳提供）



59歲壽辰前，皇后與天皇陛下一同微笑合影。前方中的風獅爺是2005年由沖繩縣知事贈送給陛下之物＝5日、皇居・御所（宮内廳提供）

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