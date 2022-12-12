自民黨重鎮萩生田光一訪問台灣＝呼籲注意中國的軍事威壓

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【台北時事】正在台灣訪問的自民黨政調會長萩生田光一，11日在台北演講。萩生田指出，未來增加防衛費開支的資金來源中，若是修改政府債券的贖回規定，是「值得考慮」選項。提出將修改60年內部分國債的償還規定，部分償還費用將提撥給防衛費財源。

在10月10日的記者會上，首相岸田文雄先是排除在2027財政年度後，發行政府債券作為防衛籌資財源的可能性。演講結束後，萩生田光一在新竹市內告訴記者，他認為在2027財政年度的防衛開支達到國內生產總值（GDP）的2％之前，發行政府債券是一種選項。對於首相的發言，他稱「我認為這是應該確保2%數字後才該說的。 我認為他們是希望在未來五年，在不取消政府債券的情況下加強防衛能力」。

萩生田光一在演講中稱，日本與台灣的「伙伴關係應該推向一個新的高度」。談到對週邊施壓越來越強的中國，他強調「我們都應該避免採取加劇軍事緊張局勢的行動」。



在論壇上發表演講的自民黨政調會長萩生田光一＝11日、台北市

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